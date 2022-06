Preview per Boruto 255, un arduo compito: e ora che succederà alla Nebbia?

L’indomito gesto di coraggio del Team 7, ha contribuito a far deporre le armi ai pirati del Clan Funato e ai ninja del Villaggio della Nebbia. Ma ora che i due eserciti hanno smesso di combattersi a vicenda, cosa accadrà? Nell’anteprima di Boruto: Naruto Next Generations 255, due amici sembrano avere idee contrastanti.

La puntata 255 dell’anime, coincide con la fine della Saga del Paese dell’Acqua di Boruto. Questo arco narrativo, è dunque pronto a lasciare spazio a una nuova tornata di puntate originali. Ecco i titoli dei prossimi episodi di Boruto. Tuttavia, prima di ciò, Boruto e compagni discutono su quanto avvenuto nell’intricata missione.

Dopo un lungo viaggio, i ninja fanno ritorno a Konoha. Qui, si recano presso l’ufficio del Settimo Hokage, il quale ha ricevuto un report dal Kage del Villaggio della Nebbia, Chojuro. Sebbene i due eserciti abbiano firmato un trattato di pace, grazie al sacrificio di Boruto nell’episodio 254, la situazione di crisi a Kirgakure non è ancora cessata e la guerra avrà forti ripercussioni per ancora tanto tempo.

Nella preview di Boruto 255, vediamo il figlio del Settimo Hokage domandarsi se Ikada stia bene. Così non è: a quanto pare, alcuni dei Funato, tra cui per l’appunto Ikada, stanno pagando le conseguenze della guerra.

Nel frattempo, vediamo Buntan e Kyoho, due degli Spadaccini della Nebbia ancora in vita, decidere cosa fare del loro futuro, e Boruto e Kawaki discutere in maniera animata. Per quale motivo i due possessori del sigillo Karma stanno litigando in un modo così acceso?