Preview per Boruto 256: la missione di Chocho e Inojin

Nell’episodio 255 di Boruto il Team 7 fa ritorno a casa, sancendo l’epilogo definitivo della prolissa Saga della Grande Battaglia nel Paese dell’Acqua. La preview della puntata numero 256, punta i riflettori sulla formazione Ino-Shika-Cho di nuova generazione.

Messa in archivio la guerra tra i ninja del Villaggio della Nebbia e i pirati del Clan Funato, l’attenzione si sposta sul leggendario Team 10 di Konoha. Shikadai Nara è ormai un chunin esperto, ma i compagni Inojin Yamanaka e Chocho Akimichi hanno fallito l’esame di promozione. Ancora fermi al grado di genin, i due sono preoccupati di non essere a livello dell’amico.

Nelle anticipazioni di Boruto 256, Inojin e Chocho riflettono sulla situazione della loro squadra. A loro modo di vedere le cose, se non fossero un peso per l’amico, a quest’ora Shikadai avrebbe già raggiunto ben altri risultati.

Convinti di ciò, in seguito all’incontro con un uomo enigmatico, partono in una missione misteriosa al suo fianco. Chocho e Inojin si assumono l’incarico di aiutare Kumano Shingo nella ricerca della ricetta perfetta per il ramen. Nel frattempo, Shikadai pare essere impegnato in una missione notturna altrettanto segreta e importante. Prossimamente, i titoli dei prossimi episodi di Boruto anticipano una vacanza per la famiglia Uzumaki.