Preview per Boruto 257: il nuovo Hokage del Villaggio della Foglia

Dopo la missione culinaria del Team 10 in Boruto 257, il successivo episodio originale della serie anime cambia pagina. Al Villaggio della Foglia, il titolo di Hokage non è più di Naruto? Il nuovo capo villaggio di Konoha, si presta per partecipare al nuovo film della serie Kagemasa tanto amata da Boruto.

Nel corso dell’episodio 257 di Boruto, a Naruto verrà chiesto di girare un film e recitare la parte di se stesso, del Settimo Hokage, nel nuovo lungometraggio della serie “Kagemasa”. Oberato di lavoro, tuttavia, Naruto chiede a Konohamaru Sarutobi, suo ex allievo, di prendere le sue veci e interpretare il ruolo di Hokage al suo posto.

Naruto, è la persona che Konohamaru più rispetta ed è più che onorato di prendere le sue veci. Non solo, diventare Hokage di Konoha è il suo sogno nel cassetto sin da quando era un bambino dispettoso. Tuttavia, la situazione sul set del film non è quella che Konohamaru si aspettava.

L’ex maestro del nuovo Team 7 è completamente disorientato e riceve alcuni feedback dall’assistente regista del film. Dunque, decidono di adottare un piano di riserva per rendere la pellicola ancora più interessante. Prossimamente, in Boruto sarà tempo di una vacanza per la famiglia Uzumaki. E voi, state seguendo questi anime original?