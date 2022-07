Preview per Boruto 258: una vacanza fantasma per gli Uzumaki

Dopo tante disavventure, finalmente Boruto avrà modo di passare del tempo assieme alla sua cara famiglia. Nel corso dell’episodio 258, gli Uzumaki andranno in vacanza, ma non troveranno tempo per rilassarsi. Il viaggio, si rivelerà spaventosamente inquietante: un fantasma sta tormentando Kawaki?

In Boruto 257 Konohamaru ha sostituito Naruto come Hokage. Il Settimo, non ha potuto prendere parte alle riprese del film Kagemasa poiché aveva promesso a sua figlia Himawari che sarebbero partiti in vacanza di li a poco.

La vincita di un biglietto per una vacanza termale, porta la famiglia Uzumaki in un viaggio di benessere. Uniti, dopo tanto tempo, Naruto, Boruto, Kawaki, Himawari e Hinata si divertono e stringono ancor più il loro legame di sangue. Anche il freddo Kawaki, che di solito si mantiene sempre sulle sue, si diverte assieme alla sua nuova famiglia. Tuttavia, un pericolo incombe su di loro.

Al centro termale, apparentemente lo stesso della novel Konoha Shinden, con protagonisti Kakashi, Gai e Mirai, un fantasma minaccia l’incolumità della famiglia Uzumaki. Il Sesto Hokage tornerà in Boruto 260! Mentre Boruto e Kawaki giocano a ping pong, un samurai fantasma turba la loro tranquillità. Spaventati, i due giovani shinobi del Villaggio della Foglia riusciranno a risolvere il mistero del fantasma?