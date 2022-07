Preview per Boruto 260: riecco il Sesto Hokage Kakashi Hatake

Conclusa l’ indagine di Mitsuki in Boruto 259, la serie anime volta pagina con un nuovo originale di Studio Pierrot. Dopo un’assenza di quasi cinquanta puntate, la nuova generazione di shinobi è pronta a riabbracciare un vecchio eroe, il Sesto Hokage Kakashi Hatake.

Lontano dalle scene dalla battaglia con Kashin Koji, torna il maestro Kakashi in Boruto 260. L’episodio intitolato “Fireworks of Love”, che verrà trasmesso il 31 luglio 2022, vedrà dunque il ritorno di uno dei personaggi più amati dalla community.

Un’anteprima di ciò che avverrà, ci viene offerta dalla clip preview mandata in onda al termine del precedente appuntamento con l’anime. Mentre Boruto e Kakashi passeggiano tranquilli per strada, il figlio di Naruto si accorge di un litigio che coinvolge diverse persone di due famiglie distinte. Kakashi lo prega in tutti i modi di fare finta di nulla e di passare oltre, ma quando Boruto nota un ragazzo e una ragazza depressi a causa del diverbio, si chiede se davvero Kakashi fosse il precedente Hokage.

A quanto pare, il litigio è stato causato dalla relazione amorosa tra i due giovani ragazzi, appartenenti a due clan rivali sin dall’antichità. Le famiglie, non concordano con l’intenzione della coppia di convolare a nozze, e Boruto si chiede cosa possa fare per dare il suo contributo.

A quel punto, Boruto chiede a Kakashi di supportarlo, ma il Sesto Hokage pare non avere alcuna voglia d'immischiarsi in affari altrui. Tuttavia, in maniera improvvisa e inaspettata, un fuoco si accende e il maestro del vecchio Team 7 entra in azione. Dopo questa breve avventura, per l’anime di Boruto sarà tempo di una nuova saga originale. E voi, siete entusiasti all’idea di rivedere il vecchio ninja copiatore, temuto in tutti i paesi ninja?