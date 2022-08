Preview per Boruto 261: Kawaki e Himawari a scuola!

Tornato a Konoha dopo una complessa missione nel Paese dell’Acqua, il nuovo Team 7 ha affrontato una serie di mini avventure a se stanti. Con la puntata del 7 agosto, però, comincerà un nuovo arco narrativo, completamente inedito nelle pagine della serie manga. Ecco la preview della saga di Boruto dedicata a Kawaki e Himawari.

La puntata tanto attesa sta per arrivare, e i due figli del Settimo Hokage sono già pronti ad avventurarsi in questa nuova missione. Nella preview del prossimo episodio, Himawari appare gioiosa per la strada che sta per intraprendere. La figlia minore di Naruto e Hinata ha deciso d'intraprendere la carriera da kunoichi, che sta per cominciare all’Accademia Ninja.

Al suo fianco, ci saranno Eho e Yuina, gli amici con cui aveva già partecipato alla giornata di prova. Questo trio non sarà solo e tra i banchi di scuola faranno la conoscenza di diversi nuovi protagonisti originali di Boruto.

Stupefatta, Himawari viene a sapere che, benché abbia già ricevuto il suo copri fronte, anche il suo fratellastro Kawaki si è iscritto all’Accademia Ninja. Egli, appare però quasi infastidito dalla presenza dei suoi compagni più piccoli: ma allora perché ha deciso di frequentare il corso? In realtà, Kawaki è in missione. Incaricato dal Settimo Hokage in persona, deve proteggere una delle sue compagne di classe, una principessa di un paese minore. Per scoprire come andrà avanti questa saga, vi lasciamo ai titoli degli episodi di Boruto di agosto 2022.