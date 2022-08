Preview Boruto 262, una festicciola regale: il te della principessa

Il nuovo arco narrativo anime original di Boruto: Naruto Next Generations ha finalmente fatto il suo esordio ufficiale e per gli spettatori giunge il momento di addentrarsi nelle vicende di questa saga. Riusciranno gli studenti dell’Accademia Ninja a costruire un legame solido, così come fecero i ragazzi delle precedenti generazioni?

In Boruto 261 Kawaki e Himawari affrontano il loro primo giorno di scuola all’Accademia Ninja, dove fanno la conoscenza di tantissimi compagni di classe, come ad esempio Kae Yukiwari, la principessa del Paese del Bambù che si trova nel Villaggio del Fuoco apparentemente per uno scambio culturale, e Eiki Fuuma, il figlio del comandante della polizia di Konoha.

Al fine di stringere un legame d’amicizia con i nuovi compagni, la principessa Kae, che è arrivata a Konoha solamente di recente e non conosce nulla del Paese del Fuoco, organizza una festicciola in casa. Nella preview di Boruto 262, che trovate nel tweet in calce all’articolo, vediamo Kae invitare i compagni dell’Accademia Ninja a un tea party e Himawari accettare di buon grado.

Alla festa parteciperà anche Kawaki, che è stato costretto a iscriversi all’Accademia Ninja per completare una missione affidatagli dall’Hokage in persona. Per tutto il tempo della festa che si svolge nella villa Yukiwari, il ragazzo monitora la situazione con il suo fare annoiato e arrogante. Tra dolciumi e risate, al termine della clip promozionale Kawaki è completamente scioccato. Cosa sarà accaduto di così grave?