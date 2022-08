Preview per Boruto 264: i sette, terribili misteri dell'Accademia Ninja

Il viaggio accademico di Himawari e Kawaki cominciato nella nuova saga dell’anime di Boruto proseguirà con una storia enigmatica e inquietante. Dopo i vari litigi tra compagni, nel corso dell’episodio 264 di Boruto verrà formata una squadra investigativa che tenterà di risolvere un mistero che circonda la struttura scolastica.

Lontani dagli occhi di Hana-sensei, che in Boruto 263 ha riavvicinato gli studenti dell’accademia, i giovani ragazzi vengono a conoscenza di una storia tanto inquietante quanto entusiasmante. Secondo una leggenda, che pare tutti gli studenti passati tra le mura dell’accademia conoscano, l’edificio scolastico ospita sette misteri. Uno di questi riguarda una finestra situata tra le scale che pare trascini gli inconsapevoli in un’altra dimensione.

Nell’era scientifica ninja, una storia come questa non può certo essere vera secondo alcuni studenti. Tuttavia, scoperta questa leggenda, Himawari proprio non può evitare di metterci il naso. Dopo aver formato la sua personalissima squadra investigativa, calate le tenebre si infiltra nell’Accademia Ninja per cercare di risolvere il mistero. Quando Kawaki scopre che anche la principessa Kae parteciperà alle indagini per dimostrare che storie come questa proprio non hanno senso di esistere, il ragazzo riluttante e fifone si lascia trascinare in un’avventura spaventosa. Quale terribile mistero si cela all’interno delle mura dell’edificio scolastico?