Preview per Boruto 266, Himawari in pericolo? La minaccia alla figlia dell'Hokage

L’avventura originale del Ninja Academy Arc dell’anime Boruto: Naruto Next Generations è ormai in piena fase di svolgimento. Nel corso della prossima puntata, la numero 266 della serie, gli studenti dell’ultima generazione di Konoha dovranno affrontare una temibile minaccia: chi ha rapito Himawari?

Una nuova peripezia, questa volta di grave entità, sta per abbattersi sui futuri ninja che frequentano l’Accademia Ninja di Konoha. Nell’episodio che verrà trasmesso domenica 11 settembre, di cui è disponibile la video anteprima nel tweet in calce all’articolo, Himawari si accorge della scomparsa dell’amica Kae.

In Boruto 266 le due ragazze si erano date appuntamento per fare shopping assieme, ma Kae non si è presentata all’incontro. Per una ragazza precisa come lei questo è piuttosto insolito, a tal punto da allarmare Himawari, che subito si reca in cerca di Kawaki. In attesa di scoprire quel che accadrà, ripercorriamo gli eventi della prova pratica a squadre di Boruto 265.

Kae si è allontanata dall’Accademia Ninja da diverso tempo, senza che nessuno avesse notizie di lei. Le ricerche di Himawari e Kawaki partono immediatamente, ma per qualche strano motivo vediamo la figlia del Settimo Hokage intrappolata da una corda. Chi avrà mai osato catturare la piccola Uzumaki, e soprattutto per quale motivo? Il suo rapporto con Kae potrebbe essere legato all’incidente?