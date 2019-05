Ecco la preview dell'episodio 15 di L'attacco dei Giganti stagione 3

L'episodio 14 di L'attacco dei Giganti stagione 3 ci ha lanciati nel vivo della lotta, con il secondo round tra Eren e Reiner. Durante lo scontro abbiamo visto anche l'ingresso in scena della nuova arma messa a punto dalla Legione Esplorativa, le Lance fulmine, che sono servite a scalfire la spessa armatura del Gigante Corazzato.

Mentre il finale dell'episodio 14 di L'attacco dei Giganti stagione 3 terminava con una nuova sequela di esplosioni e un Reiner Braun, ancora all'interno del Gigante Corazzato, estremamente preoccupato per l'attacco, c'è un personaggio che ancora non è comparso finora. L'anteprima del prossimo episodio, il 15, ci mostra proprio l'ingresso in scena di quest'altro nemico: Bertholt Hoover.

Il compagno fidato di Reiner finora non era stato mostrato molto, ma sembra che sarà un vero e proprio protagonista della puntata in arrivo la prossima settimana. L'episodio 15 di L'attacco dei Giganti si intitola "La venuta" e, nella preview che potete osservare in calce, vediamo Bertholt uscire fuori dal proprio nascondiglio e affrontare momentaneamente Armin e Mikasa, prima di lanciarsi poi in aria grazie al suo dispositivo di manovra tridimensionale. Il possessore del Gigante Colossale cosa avrà in mente?

Che sia finalmente arrivato il momento per Bertholt di ritagliarsi un ruolo di primo piano? L'attacco dei Giganti stagione 3 è distribuito sulla piattaforma streaming VVVVid con sottotitoli in italiano ogni domenica alle ore 20:00.