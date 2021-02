Preview e immagini per Black Clover 165: la risolutezza di Noelle e Mimosa

La serie animata di Black Clover si avvicina al suo termine, ma nonostante ciò sta vivendo il suo clou. Infatti, l'emozionante battaglia su più fronti tra la Triade Oscura e i Cavalieri Magici del Regno di Clover continua a imperversare violenta.

Intitolato "La crociata dell'acqua", l'episodio 165 dell'anime tratto dall'opera di Yuki Tabata si focalizzerà sull'imperverso scenario del Regno di Hearts. Intenzionata a rapire la Principessa Lolopechka, Vanica Zogratis della Triade Oscura si troverà di fronte Noelle Silva del Toro Nero e Mimosa Vermilion dell'Alba Dorata.

Sebbene pare sia impossibile contrastare l'antagonista solamente con i comuni attacchi magici, le due ragazze sono notevolmente migliorate in seguito all'addestramento a cui si sono sottoposte in vista della battaglia. Come è possibile notare dalle immagini in calce alla notizia, il loro spirito guerriero arde intenso; sia Noelle che Mimosa sembrano determinate a difendere il Regno di Hearts e i loro amici.

Nel mentre, il capitano del Toro Nero arriverà giusto in tempo per salvare i suoi sottoposti dalla furia omicida di Dante. Lo scontro con la Triade Oscura imperversa nelle anticipazioni di Black Clover. Un'oscura battaglia è stata anticipata dalle immagini di Black Clover 164. Per quanto riguarda la controparte cartacea, invece, ecco spoiler e immagini per Black Clover 283.