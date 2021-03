Preview e immagini per Black Clover 168: un importante debutto sarà fondamentale per Asta

In seguito all'assalto della Triade Oscura, i Cavalieri Magici di Clover si ritrovano in ginocchio. Ma l'arrivo in scena di una misteriosa figura aiuterà il Toro Nero, e in particolare Asta, a superare il periodo più buio. Scopriamo cosa accadrà nell'episodio 168 di Black Clover!

Terz'ultimo appuntamento con l'anime, la puntata in questione adatterà all'incirca gli eventi del capitolo 265 del manga creato da Yuki Tabata, ovvero il momento del debutto del misterioso Vice Capitano del Toro Nero Nacht Faust.

L'arrivo in scena di questa figura sarà importantissimo per il futuro della serie e soprattutto per quello di Asta, che da lui imparerà a controllare i suoi poteri. Difatti, il vice capitano, fin'ora rimasto nascosto dietro le quinte, propone di addestrare il protagonista insegnandoli a utilizzare in maniera efficiente il potere del diavolo presente nel suo corpo.

Com'è possibile notare dal video e dalle immagini in anteprima pubblicate dall'utente Twitter BC Spoiler, Nacht Faust è un uomo dallo sguardo gelido e imperturbabile, a tratti inquietante. Nel mentre, in qualità di leader momentaneo dell'Alba Dorata, Yuno è chiamato a partecipare a un importante riunione tra i più grandi maghi del Regno di Clover.

Prima di ciò, la battaglia con Dante continua nelle immagini di Black Clover 167. Scopriamo l'obettivo della Triade Oscura e l'avvenire dei protagonisti negli spoiler per Black Clover.