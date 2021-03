Preview e immagini per Black Clover 169, comincia l'addestramento di Asta

Nell'anime di Black Clover si è conclusa da poco la prima parte della Saga del Regno di Spade, arco narrativo che ha visto i Cavalieri Magici di Clover cercaredi resistere all'assalto dei fratelli Zogratis.

Al termine dello scontro con la Triade Oscura, i capitani dell'Alba Dorata e del Toro Nero, William Vangeance e Yami Sukehiro, sono stati rapiti per compiere il misterioso rituale dell'Avvento di Qliphoth. Ma quando per il Regno di Clover tutto sembrava ormai andato perduto, sulla scena è comparsa una misteriosa figura a ridare speranza ad Asta e i suoi compagni.

Nell'episodio 168 di Black Clover, infatti, vediamo il debutto di Nacht Faust, l'enigmatico e sconosciuto Vice Capitano del Toro Nero. Possessore del potere del diavolo, Nacht rivela ad Asta che gli insegnerà a utilizzare le sue abilità demoniache in maniera efficiente.

In seguito alla battaglia con Vanica Zogratis nel Regno di Heart, nella puntata 169 Noelle Silva e i suoi compagni di squadra si risvegliano in luogo misterioso in cui è nascosta la tribù degli elfi. In questo scenario faranno la conoscenza di figure inaspettate.

Dall'altra parte, Asta decide di accettare l'offerta di Nacht e d'imparare la magia del diavolo. Tuttavia, il metodo per padroneggiarla è molto pericoloso, in quanto prevede l'uso della magia proibita. Ma per sconfiggere la Triade Oscura, Asta è disposto a superare qualsiasi sfida.

Pubblicata su Twitter dall'utente BC Spoiler, la video clip in anteprima dell'episodio, intitolato "The Devil-Binding Ritual", vede Asta e Nacht prepararsi all'addestramento. Il debutto di Nacht nell'episodio 168 di Black Clover sarà fondamentale per Asta. Se invece seguite il manga, nel capitolo 265 di Black Clover è stata svelata la verità su un membro del Toro Nero.