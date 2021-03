Preview e immagini per Black Clover 170: si chiude un cerchio per Asta, è la fine

Con l'arrivo della programmazione primaverile anche Black Clover è quasi giunto al termine. L'episodio 170 dell'anime, infatti, porterà a termine l'avventura di Asta e dei Cavalieri Magici, segnando al contempo un nuovo punto d'inizio. Scopriamo cosa accadrà nella puntata finale!

Dopo la terribile battaglia contro i fratelli Zogratis della Triade Oscura del Regno di Spade, il Regno di Clover si è dovuto riorganizzare a causa delle pesanti perdite subite. Mentre Yuno è diventato momentaneamente il nuovo leader dell'Alba Dorata e Noelle si risveglia improvvisamente nei pressi della tribù degli elfi, Asta si è completamente affidato a una misteriosa figura, il Vice Capitano del Toro Nero Nacht.

Con la promessa di aiutarlo a controllare il suo spaventoso potere demoniaco, Nacht e Asta hanno immediatamente incominciato l'addestramento. L'obiettivo è riportare indietro il Capitano Yami Sukehiro e fermare la Triade Oscura prima che possa dare il via al rituale dell'Avvento di Qliphoth.

Come evidenziato dalla video anteprima, pubblicata su Twitter dall'utente BC Spoiler, l'ultimo episodio punterà i riflettori su Asta e sul suo demone Liebe. Dopotutto, prima che l'anime finisca ci sono ancora numerosi quesiti da risolvere.



"In un mondo dove la magia è tutto, c'era un bambino che non sapeva utilizzarla. Lui però non si è mai arreso, non importa quale sfida affrontasse", recita la voce narrante della clip, in cui possiamo vedere Liebe nelle varie fasi della sua crescita.

Verso quale destinazione ci porterà quest'ultimo appuntamento? A breve, è in programma un importante annuncio per Black Clover. Sarà legato al futuro della serie animata? Il doppiatore di Nacht potrebbe aver erroneamente suggerito la nuova stagione dell'anime di Black Clover.