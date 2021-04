Preview e immagini per Boruto 196: il duro allenamento di gruppo del Settimo Hokage

La serie animata di Boruto Naruto Next Generations si è da poco addentrata in un nuovo spettacolare arco narrativo che promette di adattare il manga senza creare divergenze. Arrivato al Villaggio della Foglia, accolto in casa Uzumaki, Kawaki si sta lentamente abituando alla sua nuova vita.

La convivenza tra Boruto e Kawaki, che come sappiamo mal si sopportano, non è facile. Il Recipiente dell'Organizzazione Kara ancora non si fida di Naruto e della sua accoglienza, mentre il figlio del Settimo Hokage odia il suo irruento modo di comportarsi. Inoltre, in un momento di rabbia, Kawaki ha rotto un vaso da fiori realizzato da Himawari per il compleanno di sua madre Hinata; un gesto che Boruto non perdonerà così facilmente.

Sebbene nel corso della puntata 195 Kawaki abbia in un certo senso posto rimedio a quanto fatto, il rancore tra i due ragazzi è ancora forte. Ma Naruto, che è ora papà di entrambi, esige che Boruto e Kawaki vadano d'accordo e per questo, oltre che per indagare sul funzionamento e sui segreti del Karma, organizza un allenamento congiunto.

Nella preview dell'episodio 196, pubblicata su Instagram dall'utente boruto_spoiler, inizialmente Boruto pare trattenersi. In realtà, però, il ragazzo ancora non riesce a padroneggiare a piacimento il Karma, cosa che a Kawaki, invece, riesce perfettamente. Il Recipiente è intenzionato ad aiutare con la forza il suo nuovo fratellastro. Ma riuscirà Boruto a controllare l'immenso potere del suo sigillo?

Nel frattempo, l'episodio 195 di Boruto pare confermare una teoria dei fan, scopriamo di cosa si tratta. Le giovani kunoichi del Villaggio della Foglia festeggiano la fioritura dei ciliegi giapponesi in questo magnifico artwork di Boruto.