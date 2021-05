Preview e immagini per Pokémon Esplorazioni 65: un'amicizia che resiste al tempo

Dopo oltre otto anni, Iris sta finalmente per fare il suo ritorno nella serie animata Pokémon. L'ex compagnia di viaggio di Ash, che ha viaggiato assieme a lui nella Regione di Unima, questa volta però vestirà i panni dell'antagonista.

La preview dell'episodio 65 di Esplorazioni Pokémon, condivisa su Twitter dall'utente Anipoke Fandom, vede Go lanciare una Poké Ball verso un misterioso mostriciattolo nascosto nell'ombra. Quell'insolita figura, però, in realtà un Pokémon, ma una vecchia conoscenza di Ash, Iris.

L'allenatrice, che si è avventurata con l'iconico protagonista nella quarta stagione dell'anime, viene festeggiata con amore da Pikachu, che non la incontrava da quando Iris decise di tornare nella Regione di Johto per diventare una maestra di Pokémon di Tipo Drago.

Ma non c'è tempo per le feste, questa volta Iris si opporrà all'ascesa di Ash in una sfida all'ultimo colpo per avanzare alle fasi successive del Campionato Mondiale Pokémon. Pikachu questa volta resterà in panca, ad affrontare il Dragonite di Iris sarà il Dragonite di Ash. Un'emozionante sfida tra due Pokèmon identici che sarà decisa unicamente da chi rivelerà il miglior allenatore.

In questo duro scontro tra amici non ci saranno scrupoli, entrambi sono decisi a entrare nella Top 100 mondiale Pokémon. Nel frattempo, nell'episodio 68 di Esplorazioni Pokémon ci sarà un altro grande ritorno.