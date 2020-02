La preview di My Hero Academia 4x20 mostra i preparativi ultimati: avrà luogo una crisi

Overhaul ha visto incentrarsi su di sé tutto l'arco narrativo della prima metà di stagione di My Hero Academia 4. Non ci sarà un nuovo nemico del genere, tuttavia si farebbe male a sottovalutare il nuovo arrivato. Il misterioso Gentle Criminal e la giovane La Brava stanno infatti pensando di mettere in atto un grande evento criminale.

I ragazzi della Yuei continuano ad allenarsi per lo spettacolo da mettere in atto al Festival Culturale mentre vengono raggiunti anche dalla piccola Eri. Proprio la bimba, in compagnia di Mirio Togata, segna la conclusione dell'episodio 19 insieme alla breve scena post crediti con Gentle Criminal.

La video anteprima di My Hero Academia 4x20 che potete trovare in alto alla notizia o al termine dell'episodio su VVVVID mostra quali saranno i passi successivi. Intitolato "Imperial Golden Tips", l'episodio di My Hero Academia sarà ancora incentrato sull'organizzazione del Festival Culturale. Non c'è solo la 1-A a voler dare il proprio meglio, ma anche tutto il resto del corpo scolastico. Da Nejire Hado che parteciperà alla gara di bellezza alla 1-B che vuole superare la classe rivale, gli studenti sono in fermento e con i preparativi oramai ultimati.

Contemporaneamente però Gentle Criminal e La Brava annunciano che una crisi avrà luogo, una volta che il villain avrà gustato un tè leggendario. Il loro piano è ormai ultimato e manca solo l'azione. My Hero Academia 4x20 sarà pubblicato il prossimo sabato.