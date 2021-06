Preview per My Hero Academia 5x14: Deku, Shoto e Bakugo a lezione dal Number One

Quando l'attesa per "My Villain Academia" sembrava essere finalmente giunta al termine, la serie animata di My Hero Academia ha rivoltato l'ordine cronologico degli eventi, immergendo gli spettatori nell'arco dell'Agenzia di Endeavor. Scopriamo quel che accadrà nel corso dell'episodio 14 della Stagione 5.

Al termine del Joint Training Arc, l'attenzione sarebbe dovuta passare ai criminali guidati da Shigaraki. Tuttavia, l'anime ha invertito l'ordine delle saghe e ha condotto i fan verso una saga incentrata su Deku, Shoto e Bakugo.

In My Hero Academia 5x13 la Classe 1-A si è potuta godere un momento di riposo, ma adesso è nuovamente giunto il momento di rimettersi in marcia. Invitati da Shoto, Deku e Bakugo decidono di prendere servizio presso l'Agenzia di Endeavor, l'attuale Number One Hero. Come ben sappiamo, però, sul lavoro Enji Todoroki è spietato e non concederà alcun riguardo ai tre ragazzi.

La video anteprima dell'episodio 102 mostra i tre migliori studenti della Classe 1-A partire alla volta dell'agenzia di Endeavor. Il padre di Shoto dimostrerà al gruppetto di novizi cosa vuol dire essere un eroe professionista, spingendoli così verso il "Plus Ultra!". Nel frattempo, Hawks si incontra in un luogo appartato con Dabi. Cosa sta succedendo tra l'Hero alato e il villain?

Ecco le prossime avventure di Deku e compagni in questo trailer di My Hero Academia 5.