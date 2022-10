Preview per My Hero Academia 6x02: un coniglio furioso parte all'attacco

Il palinsesto autunnale 2022 ha portato all'atteso esordio di My Hero Academia Stagione 6, nuovo appuntamento con l'adattamento anime di Studio BONES in cui i Pro Heroes affronteranno un acceso confronto con il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. Scopriamo quel che accadrà nel corso della prossima puntata!

La battaglia tre eroi e villain di My Hero Academia 6 ha avuto inizio con Endeavor a fare la prima mossa. Gli Heroes, a cui sono stati aggregati anche gli studenti delle migliori accademie del Paese, si sono divisi in due contingenti, uno guidato da Edgeshot inviato sul Monte Gunga, luogo in cui è situato il nascondiglio del Fronte di Shigaraki, e l'altro guidato dal Flame Hero presso l'Ospedale di Jaku, dove il dottor Garaki effettua i suoi oscuri esperimenti.

A guidare l'invasione è Endeavor, ma la cattura di Garaki è solamente un illusione. Quello posto in arresto dall'eroe numero uno era solamente una copia creata da Twice. Il dottore si trova in realtà al sicuro, sano e salvo, nelle profondità dell'ospedale. A Mirko viene assegnato il compito di precedere tutti e assaltare la camera mortuaria dove si nasconde il folle, geniale villain.

In My Hero Academia 6x02 sarà il turno di Mirko, con l'eroina coniglio che, come vediamo dal trailer PV in calce all'articolo, si ritroverà sola contro un gruppo di High-End Nomu. Nel frattempo, Endeavor e gli altri, rimasti indietro, affrontano altri pericolosi Nomu.