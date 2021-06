Preview per Pokémon Esplorazioni 71: la prima missione ufficiale di Go

Dopo essersi ricongiunto con la sua storica squadra e aver incontrato il suo vecchio rivale, Ash è pronto a una nuova grande avventura. Nel corso dell'episodio 71 di Pokémon Esplorazioni il leggendario allenatore dovrà accompagnare il suo amico Go nella sua prima missione ufficiale. Scopriamo quel che accadrà!

Intitolata "Andiamo! Progetto Mew!!", la settantunesima punta di Pokémon Esplorazioni arriverà in Giappone il 18 giugno. Come rivelato dall'utente Twitter Anipoke Fandom, la sceneggiatura è affidata a Shoji Yonemura, lo storyboard a Noriaki Saito e le animazioni a Rei Yamazaki e Koki Yanagihara.

Come potete vedere dalla preview in calce all'articolo, in questa puntata Ash e Go abbandoneranno la Regione di Kanto per fare visita a Sinnoh. "Un giorno Go riceve un'email da "Progetto Mew". Al giovane allenatore viene chiesto di recarsi al laboratorio ai piedi del Monte Tengan nella Regione di Sinnoh. Go si dirige subito lì insieme ad Ash, e quando arriva riceve la sua prima missione: catturare un Ninetales di Alola che si trova nell'area glaciale del monte. Go sarà in grado di completare questa missione?".

A prestare le voci ad Ash e Go saranno i doppiatori giapponesi Rica Matsumoto e Daiki Yamashita. Intanto, nel corso di Pokémon Esplorazioni episodio 70 la pandemia da Coronavirus è diventata canonica. Oltre alla ventiquattresima stagione, il franchise animato si è appena espanso con due corti animati Pokémon.