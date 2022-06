Preview per Spy x Family 1x09: dimostratemi quanto siete innamorati

L’appuntamento con Spy x Family è ormai agli sgoccioli. Nel quart’ultimo episodio del primo cour dell’adattamento anime, in arrivo il 4 giugno in simulcast su Crunchyroll, scopriremo se davvero Loid e Yor hanno accontentato la richiesta di Yuri.

Il debutto di Yuri Briar in Spy x Family 1x08 ha messo a dura prova il segreto della famiglia Forger. Il finto matrimonio tra Loid e Yor è in pericolo: l’occhio vigile di Yuri, che in realtà lavora per la polizia segreta, ha intuito che tra loro c’è qualcosa che non va.

Ubriaco, il fratello minore di Yor chiede alla coppia di novelli sposi di dare una dimostrazione del loro amore. I sentimento di Loid e Yor vengono messi alla prova in Spy x Family 1x08, ma l’agente Twilight afferra la situazione. Proprio quando stavano per scambiare il loro primo bacio, la puntata termina con un clamoroso cliffhanger.

Nel corso del nono episodio dell’anime, scopriremo se davvero i due Forger si sono baciati, oppure se infine uno dei due ha desistito. Ma come avrà reagito Yuri a queste due possibilità? Nella preview della puntata, intitolata “Show off how in love you are”, vediamo Anya risvegliarsi dal suo sonno. Al mattino, la dolce bambina non trova più lo zio Yuri in casa. Anya avrebbe tanto voluto incontrare Yuri, ma pare che questi sia tornato a immergersi nel suo lavoro oscuro.