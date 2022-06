Preview per Spy x Family 1x10: Anya torna a scuola

Gli spettatori di Spy x Family hanno fatto la conoscenza di zio Yuri Briar, ma adesso è tempo di tornare tra le mura della Eden Academy. La vita scolastica di Anya riprende: nella preview della decima puntata, la piccola Forger è alle prese con la terrificante lezione di educazione fisica.

Messa da parte la crisi di coppia tra Loid e Yor nell’anime di Spy x Family, la terzultima puntata del primo cour, in programma sabato 11 giugno in streaming su Crunchyroll, vede la dolce Anya tornare a indossare l’uniforme della Eden Academy. Vicino alla fine, Spy x Family detronizza ONE PIECE e Detective Conan nella classifica dei più visti.

La clip in anteprima di Spy x Family 1x10 mostra Damian Desmond mentre si cruccia per una ragione ancora misteriosa. Nel mentre, Anya, felice con mamma Yor, torna a scuola. Qui, però, l’attende una lezione terribile: quella di educazione fisica.

La puntata, intitolata “La grande operazione Dodgeball”, porterà la piccola telepate, in tenuta sportiva, affrontare una partita a Dodgeball con i suoi compagni di classe. Anya, è capace in questo sport, oppure sarà fallimentare come nello studio? La posta in gioco è elevatissima: uno dei seguaci di Damian è steso al tappeto con un evidente segno di pallonata sul volto. Sarà stata Anya a colpire il bambino, oppure sarà lei a vendicarlo?