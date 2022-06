Preview per Spy x Family 1x11: lo stellare atto di coraggio di Anya

Dopo aver stupito tutti in Spy x Family 1x10 facendo sfoggio delle sue abilità innate nel gioco del dodgeball, Anya è pronta per una nuova, meravigliosa avventura. Nella preview dell’undicesima puntata dell’adattamento anime prodotto da WIT Studio e CloverWorks, la piccola Forger compie un atto d’incredibile coraggio.

Nel penultimo episodio del primo cour, Anya cercherà di salvare la sua poco brillante carriera alla Eden Academy. Finora, a scuola ha ottenuto risultati insoddisfacenti, sia nello studio che nelle materie pratiche. Inoltre, anche il rapporto con i compagni di classe non è dei migliori, escluso il legame con Becky.

Per aiutare suo papà nell’Operazione Stryx, Anya dovrebbe guadagnare otto Stellae e diventare una Imperial Schooler. Tuttavia, a casa ha portato una medaglia Tonitrus, assegnata dopo il litigio con Damian Desmond. A proposito, avete notato l’easter egg di Dragon Ball Z presente in Spy x Family 1x10?

Per stare vicino a sua figlia, Loid porterà Anya nel suo ufficio che funge da copertura per il suo vero lavoro da spia. Twilight, si fingerà un dottore psichiatra. Alla fine, la puntata prenderà una decisa svolta. Anya, scapperà da suo padre, si metterà a correre lungo un corridoio e, improvvisamente, si getterà in una piscina. Il suo volto è terrorizzato e pare stia per affogare: cosa la ha spinta a fare questo gesto estremo?