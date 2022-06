La preview di Spy x Family 1x12 prepara gli spettatori al gran finale

Dal 10 aprile, e per le undici settimane seguenti, l'adattamento anime di Spy x Family ci ha fatto emozionare e ridere di gran gusto. Sabato 25 giugno, però, l'avventura della famiglia Forger giunge all'epilogo. La dodicesima puntata, è l'ultima del primo cour.

Prodotto in collaborazione da WIT Studio e CloverWorks, Spy x Family ha superato ONE PIECE e Detective Conan, e ottenendo il primo posto nelle classifiche dei più visti ha conquistato lo scettro di miglior anime della programmazione anime della primavera 2022. Presto, però, Anya, Loid e Yor Forger si prenderanno una pausa estiva, per poi tornare con una nuova ondata di episodi nella stagione autunnale.

Spy x Family 1x12 è l'ultimo del primo cour dell'anime e la preview della puntata permette agli spettatori di scoprire sommariamente quel che accadrà. Anya ha finalmente ottenuto la sua prima stellae in Spy x Family 1x11 e, su richiesta, i suoi genitori intendono farle un bel regalo: un cucciolo di cane.

La famiglia bugiarda di Spy x Family sta per accogliere un nuovo membro, ma prima si recherà in visita a un acquario. L'episodio, intitolato "Parco dei pinguini", vedrà il trio di protagonisti celebrare il traguardo della bimba. Tuttavia, un imprevisto chiamerà in azione la spia Twilight. Il primo cour, si chiuderà con il botto.