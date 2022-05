Preview per Spy x Family 8: un ospite speciale arriva a casa Forger

L'adattamento anime di Spy x Family entra nella fase finale del primo cour. Nel corso della prossima puntata, l'ottava sulle dodici previste, un nuovo personaggio farà il suo divertentissimo, misterioso debutto. Gli spettatori, si apprestano a fare la conoscenza di Yuri Briar.

Entrambi i piani di Twilight falliscono in Spy x Family 1x07. Anya, che dovrebbe guadagnare ben otto stellae per entrare negli Imperial Schooler, ha ottenuto una disonorevole stella Tonitrus. La piccola Forger ha colpito il compagno Damian in pieno volto e nemmeno le sue scuse sono servite per riappacificarsi con il minore dei Desmond. Inoltre, la bambina non sembra cavarsela nemmeno con lo studio.

A tal proposito, dopo una discussione tra Loid e Yor, i due genitori decidono di fare ricorso a un jolly. Pare che il fratello minore di Yor eccellesse nello studio: zio Yuri farà da docente di sostegno ad Anya.

Nella prossima puntata di Spy x Family debutta il familiare di Yor, che però sembra tutt'altro che amichevole. Accolto in casa Forger, Yuri si dimostra subito gelosissimo dell'amore tra sua sorella e Loid Forger. Yuri, farà di tutto per indagare sull'uomo che ha rubato il cuore dell'amata sorella. Nel corso dell'episodio, però, si scoprirà che Yuri non è il semplice impiegato governativo che professa di essere.