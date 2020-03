La preview di V-Jump svela i contenuti di Boruto 45: alle porte c'è uno scontro importante

Kara è ormai al centro di tutte le trame di Boruto: Naruto Next Generations, il manga sequel dello storico Naruto e che sta raccontando gli eventi della nuova generazione di ninja della foglia. L'organizzazione criminale, al pari dell'Akatsuki, ha membri forti ma ognuno con le proprie mire e i propri interessi.

Tra questi risalta sicuramente Koji Kasshin, misterioso uomo dai capelli bianchi e con una maschera sul viso capace di evocare dei rospi come faceva Jiraiya. Sul termine del capitolo 43 di Boruto: Naruto Next Generations l'abbiamo visto parlare con Amado e preparare un attacco ai danni di Jigen, con la complicità dello scienziato.

Mentre nel capitolo 44 di Boruto: Naruto Next Generations ha ricevuto poche scene, destinate principalmente ad Amado, sembra che Koji Kasshin sarà invece al centro del capitolo 45. Boruto: Naruto Next Generations tornerà non prima del 20 aprile ma V-Jump ha presentato l'anteprima del prossimo volume, dove è recitata la seguente tagline per Boruto: "Sta per arrivare un conflitto interno a Kara... Koji Kasshin VS Jigen?!"

Lo scontro sarà sicuramente epocale nonostante Jigen non sia al massimo della forma dopo lo scontro con Naruto e Sasuke, tuttavia rimane sempre il capo di un'organizzazione potente come Kara e vessillo di un Ootsutsuki. Boruto: Naruto Next Generations capitolo 45 sarà pubblicato su V-Jump il 21 aprile, mentre su MangaPlus debutterà in inglese il giorno prima alle ore 17:00.