Le preview di Weekly Shonen Jump anticipa la copertina per My Hero Academia

Come ogni settimana, la rivista Weekly Shonen Jump ha rivelato quali saranno le serie a prendere parte alla line up della prossima settimana. Dopo aver visto il sondaggio di popolarità di questa settimana dedicato a Black Clover, il magazine più famoso del Giappone ci anticipa che My Hero Academia sarà in copertina nel numero 33.

Per celebrare il quinto anniversario, My Hero Academia sarà insignito della copertina e delle pagine a colori d'apertura di Weekly Shonen Jump. La serie è una delle più famose del mondo dei manga e degli anime, pertanto è d'obbligo festeggiare così il traguardo. L'occorrenza della copertina però non capitava al manga di Horikoshi dal #09 di quest'anno, con il capitolo 214. La scelta è sicuramente da ricercarsi nel ritmo di disegno del mangaka, rallentatosi nel corso degli ultimi anni e che l'ha portato a disegnare capitoli di 13, 15 o 17 pagine contro le solite 19 di tutti gli altri manga della rivista.

Tuttavia, non sarà l'unica serie ad avere pagine a colori: il numero 33 di Weekly Shonen Jump riserverà una pagina centrale a colori anche per Haikyu!!, lo spokon sulla pallavolo che è sempre al picco della popolarità e che segnerà una nuova fase nella partita contro la Kamomedai. Inoltre, ci saranno altre due pagine a colori, una dedicata a Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai, ovvero We Never Learn che ha da poco ottenuto la sua seconda stagione animata, e l'altra per il capitolo autoconclusivo Mori King di Tomohito Hasegawa, già autore della serie Spring Weapon No.01 pubblicata su Weekly Shonen Jump tra il 2017 e il 2018. Per i fan di ONE PIECE, come già annunciato, c'è invece una brutta notizia: il manga sarà in pausa la prossima settimana e non tornerà quindi prima del lunedì successivo.