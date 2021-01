Previsioni e data di uscita di ONE PIECE 1002: ci sarà un cambio di scena?

Nell'epico capitolo 1000 di ONE PIECE, Rufy si è trovato finalmente faccia a faccia con Kaido e Big Mom. Dopo aver scalato la torre grazie all'aiuto di vari alleati e dei suoi compagni di ciurma, dovrà mettere in gioco tutto se stesso per riuscire ad abbattere i due mostri del Nuovo Mondo. Ma non c'è soltanto la lotta sulla cupola in gioco.

Anche se in ONE PIECE 1001 la battaglia tra Rufy e Kaido è stata al centro, non vuol dire che nel manga ci sia solo quella e infatti Eiichiro Oda potrebbe decidere di cambiare radicalmente scenario nel prossimo numero.

Dopo tre capitoli quasi completamente dedicati a Monkey D. Rufy potremo rivedere il resto della ciurma e le loro battaglie. ONE PIECE 1002 sarà pubblicato su MangaPlus il 31 gennaio 2021 alle ore 17:00, pertanto ci sarà una settimana di pausa. In seguito a questo stop ci sono ancora delle cose da sistemare in basso e l'unica attenzione del mangaka non può essere la battaglia sulla cima dell'isola. Bisogna ancora capire chi affronterà King e Queen, ma anche che stia facendo Basil Hawkins.

Inoltre i Tobi Roppo sono ancora in azione e vanno portate avanti tante altre battaglie. Insomma, Oda potrebbe darci una nuova panoramica generale per consentirci di vedere la nascita degli ultimi scontri, che saranno poi portati avanti più o meno parallelamente. E voi cosa vi aspettate da ONE PIECE 1002?