Previsioni di Dragon Ball Super 65: che fine faranno Goku e Molo?

Da più di un anno siamo alle prese con la saga di Molo, ora però alle battute finali. Il nuovo nemico di Dragon Ball Super non si è risparmiato e ha sterminato un sacco di persone prima di trovare un avversario imprevisto in Goku. Dopo essere stato sconfitto, il saiyan ha fatto tesoro delle parole e dei gesti di Merus.

Una volta entrato nello stato di Ultra Istinto, per Molo non c'è stato più nulla da fare: Goku è diventato implacabile e nel corso di Dragon Ball Super 64 ha dimostrato tutta la forza di questa forma divina. Il combattimento però potrebbe prendere una piega preoccupante considerate le ultime parole di Goku che hanno destato qualche dubbio anche in Beerus.

Dragon Ball Super 65 arriverà il 20 ottobre 2020 su MangaPlus in inglese e in spagnolo, ma cosa dobbiamo aspettarci? Possibile che Goku diventi più mansueto almeno temporaneamente, permettendo a Molo di riprendersi. Lo stregone potrebbe provare a ingannare il nemico ma questa strategia non dovrebbe avere vita lunga. Ci aspettiamo quindi che in Dragon Ball Super 65 termini la battaglia tra Goku e Molo che ormai dura da diversi capitoli. Difficile che arrivi l'intervento di altri personaggi, pertanto le scelte deriveranno solo da protagonista e antagonista.