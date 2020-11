Previsioni di My Hero Academia 291: le eccitanti battaglie della prossima settimana

I fan hanno ancora in mente il capitolo 290 di My Hero Academia. Pubblicato domenica 8 novembre in lingua inglese e spagnola, ha presentato la verità su Dabi, o almeno una grossa parte di essa.

La storia ha provocato l'esplosione della keyword di My Hero Academia su Twitter, rendendola abbastanza trend da battere addirittura le parole connesse all'elezione del presidente degli Stati Uniti d'America. Tuttavia mancano solo sette giorni al ritorno della storia di Kohei Horikoshi, cosa dobbiamo aspettarci da My Hero Academia 291?

La battaglia inevitabilmente riprenderà. Non è più il momento delle chiacchiere dato che l'Unione dei Villain più Skeptic e Gigantomachia si è riunita a Tomura Shigaraki. Il cattivo è in pessime condizioni e gli servirà tempo per riprendersi, ma ciò non vuol dire che i rischi per gli eroi siano scemati. Dabi sembra già pronto a combattere con Todoroki ed Endeavor, tutto questo mentre Aizawa, Gran Torino, Deku e Bakugo sono gravemente feriti e hanno bisogno di aiuto immediato.

Solo la presenza di Nejire Hado e Tenya Iida non basterà per tenere a bada i cattivi appena giunti sul luogo. Per questo alcuni degli eroi che si sono concentrati in precedenza sull'evacuazione di Jaku ora devono tornare sul campo di battaglia. Vedremo quindi tanti ragazzi della Yuei di nuovo in gioco e magari potrebbe anche ricominciare il round 2 tra Uraraka e Toga. Non resta che aspettare domenica 15 novembre alle ore 17:00 per scoprire cosa ci sarà in My Hero Academia 291.