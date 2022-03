Pride Month 2022, le iniziative di Marvel e DC per celebrare il mondo LGBT

Marvel e DC Comics hanno annunciato i loro progetti per il prossimo Pride Month. A Giugno 2022 si festeggerà infatti il mese dedicato alla comunità LGBTQI+, e i due colossi del fumetto americano prenderanno parte alle celebrazioni con due volumi: Marvel's Voices: Pride e DC Pride 2022.

Marvel's Voices: Pride, utilizzando lo stesso formato scelto anche per altri volumi della stessa collana come Marvel's Voices Identity, sarà una raccolta di storie realizzate da autori come Christpher Cantwell, Alyssa Wong, Stephen Byrne e molti altri.



Le cover del volume (che condividiamo in calce), realizzate rispettivamente da Nick Robles e Stephen Byrne, vedono come protagonisti alcuni dei più popolari supereroi Marvel appartenenti al mondo LGBT, come America Chavez (che presto farà il suo debutto in Doctor Strange 2 e che sarebbe dovuta comparire in Spider Man No Way Home), Wiccan e Hulkling.



Per quanto riguarda DC Pride 2022, si tratterà di un volume di prestigio di 104 pagine, che godrà di un'introduzione scritta dall'attivista Nicole Maines, e che raccoglierà storie realizzate, tra gli altri, da autori come Tini Howard, Dani Fernandez e dall'italiano Giulio Macaione. Curiosamente, il volume DC Pride 2022 e Marvel's Voices: Pride condividono la partecipazione degli autori Alyssa Wong e Nick Robles, che hanno preso parte ad entrambi i progetti.



Oltre ai due volumi dedicati, Marvel e DC Comics celebreranno la comunità LGBT lungo tutto il mese di Giugno: DC pubblicherà fumetti legati al mondo Pride come Multiversity: Teen Justice e DC Pride: Tim Drake Special, mentre Marvel darà spazio ai suoi personaggi LGBT rendendoli protagonisti di numerose variant cover.



Marvel's Voices: Pride verrà pubblicato negli Stati Uniti il 15 Giugno 2022, mentre l'uscita di DC Pride 2022 è prevista per il 31 Maggio 2022.