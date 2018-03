Prima immagine Dragon Ball Super 130, Goku Ultra Istinto in azione

Questa settimananon andrà in onda, a causa di una maratona femminile che terrà bloccati tutti i palinsesti di Fuji TV, ma intanto la Toei Animation non si esime dal continuare la sua solita campagna promozionale, rilasciando una prima immagine tratta dall'episodio 130.

Purtroppo, il primo screenshot dedicato a Dragon Ball Super 130 ci perviene da Twitter ed è in bassa risoluzione, ma - in attesa di mostrarvi ulteriori scatti, che potrebbero arrivare in giornata o in quelle successive - risulta comunque sufficiente per dare un ulteriore sguardo a Goku Ultra Istinto.

Sul finire del'episodio 129, infatti, il nostro eroe è riuscito a perfezionare il power up divino, assumendo un aspetto argentato e completando di fatto il tanto paventato Ultra Istinto, preparandosi infine a fronteggiare Jiren dell'Universo 11 in uno spettacolare duello finale.

Il titolo dell'episodio 130 di Dragon Ball Super sarà "La più grande resa dei conti di sempre! La battaglia suprema per la sopravvivenza!!" e sarà il penultimo prima del rocambolesco finale di serie, le cui prime anticipazioni lasciano presagire una conclusione al cardiopalma.

Di seguito l'ultima sinossi aggiornata dell'episodio:

Manca solo un minuto e mezzo alla conclusione del Torneo del Potere. La battaglia tra Son Goku dell'Universo 7 e Jiren dell'Universo 11 continua a infuriare nell'arena. Mentre Jiren accresce la propria potenza, Goku intanto si prepara a sfoderare l'Ultra Istinto. Chi vincerà questo scontro senza precedenti?

L'appuntamento è dunque a domenica 18 marzo.