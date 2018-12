Prima immagine ufficiale di Samurai 8: Hachimaruden, il nuovo manga di Kishimoto

Poche ore fa vi abbiamo svelato, direttamente dai palchi della Jump Festa 2019, l'annuncio ufficiale di Samurai 8: Hachimaruden, il nuovo manga scritto da Masashi Kishimoto (autore di Naruto) e Akira Okubo (designer di Boruto - Naruto the Movie). Ora abbiamo anche la prima immagine ufficiale e a colori dell'opera.

Lo scatto, che potete ammirare in formato completo in basso, raffigura colui che si candida a essere uno dei protagonisti di Samurai 8: Hachimaruden. Viene raffigurato come un ragazzo piuttosto giovane, con un aspetto poco combattivo, ma ugualmente in possesso di una katana e con indosso il tipico kimono da samurai.

Ciò che risulta interessante sono gli innesti cibernetici presenti al posto delle sue gambe: una sorta di cyborg, insomma, che conferma l'atmosfera del nuovo manga di Masashi Kishimoto: già in occasione del reveal di alcune ore fa, infatti, è stato affermato che Samurai 8 unirà l'amore che l'autore di Naruto cova nei confronti della cultura tradizionale giapponese e la sua passione per la fantascienza.

Già mesi fa, infatti, sapevamo che l'opera sarebbe stata in salsa sci-fi, ma non immaginavamo che il setting principale prevedesse un'ambientazione in salsa Giappone feudale. Ricordiamo che il manga esordirà sulle pagine di Weekly Shonen Jump a partire dalla primavera del 2019.