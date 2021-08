Il primato di Evangelion 3.0 + 1.0 è anche nello streaming: il record in Giappone

C'era da aspettarselo, naturalmente. Il fenomeno Evangelion non è da prendere alla leggera, con botteghini in Giappone intasati per accogliere tutti gli spettatori. Anche in periodo di pandemia, il nuovo film di Hideaki Anno, che chiude la tetralogia, ha raccolto consensi da record. Ma non è soltanto nei cinema che ha avuto un buon riscontro.

Evangelion 3.0 + 1.01 è arrivato su Amazon Prime Video, non soltanto in Italia ma a livello mondiale. Di conseguenza anche in Giappone ed è proprio nel paese del Sol Levante che il lavoro di Hideaki Anno ha fatto registrare un altro record importante.

La piattaforma Amazon Prime Video ha comunicato che Evangelion: 3.0 + 1.01: Thrice Upon A Time ha ottenuto il numero di visualizzazioni più alto di sempre nel giorno di lancio, da quando il servizio è disponibile in Giappone. Non sono stati rivelati i numeri precisi, ma ciò conferma quanto Evangelion sia stato un lavoro epocale e che ha completamente conquistato la madrepatria.

Contemporaneamente, Amazon Prime Video ha caricato sulla sua piattaforma anche i primi tre film della tetralogia di Evangelion, così da poter guardare in contemporanea tutta la saga riproposta da Hideaki Anno nel corso degli ultimi 15 anni.