Prime anticipazioni di Boruto: Naruto Next Generations capitolo 35

Il cambio di rivista di Boruto: Naruto Next Generations ha colto impreparati tutti i fan del fumetto, sequel della storia creata venti anni or sono da Masashi Kishimoto. Essendo V-Jump mensile, non ci saranno molti cambi nella pubblicazione della serie. Intanto però arrivano i primi spoiler del nuovo capitolo, il 35, ultimo su Weekly Shonen Jump.

La prima immagine del capitolo 35 di Boruto: Naruto Next Generations è una pagina a colori che possiamo vedere nel tweet in calce di Perc~. Boruto, insieme a Sarada e Mitsuki, si avventa verso il lettore con un Rasengan. La storia prosegue poi con gli avvenimenti dello scorso capitolo, quando Kawaki incontra Kurama a causa del braccio impiantato con le cellule dell'Hokage.

I due parlano molto, e Kurama spiega al giovane tutta la storia dell'Hokage. Alla fine del racconto, Kawaki si ritroverà commosso tanto da piangere. Nei giorni successivi, Kawaki prende sempre più confidenza con la nuova famiglia che si è ritrovato, imparando alcune tecniche ninja come il camminare sugli alberi e stringendo amicizia con Boruto, con quest'ultimo che, con il pugno dell'amicizia, li dichiara "fratelli".

Intanto però, in un altro luogo, Sasuke incontra Jigen in una sala. Jigen chiama il Jyuubi affettuosamente, come se fosse un animaletto: "Hai fatto il bravo?". Jigen sembra ricordare un Ootsutsuki nella sua nuova forma dove controlla il cercoterio.

Il prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations sarà pubblicato su V-Jump, in arrivo il 20 luglio e che affiancherà il manga di Dragon Ball Super.