Prime anticipazioni all'episodio 142 di Boruto: Naruto Next Generations

Con la fine dell'Arco del viaggio nel tempo, e l'uscita dell'espiodio 141 di Boruto: Naruto Next Generations finalmente anche l'anime ha iniziato a intraprendere la strada seguita dal manga dopo gli innumerevoli episodi aggiuntivi fatti soprattutto per dar tempo alla serie cartacea di macinare capitoli.

Così, dopo l'episodio filler sulla maledizione del sigillo, Boruto e compagni, nell'episodio 141, iniziano ad avere i primi contatti con i Banditi Mujina che abbiamo imparato a conoscere nel manga. Eppure, sebbene l'anime sembra voler seguire la rotta indicata dalla versione cartacea scritta da Ukyo Kodachi e disegnata da Mikio Ikemoto, a quanto pare questi primi episodi si distaccano un po', per introdurre in modo molto più graduale la banda che il Team 7 andrà ad affrontare. Perciò è facile pensare che avremo molte più informazioni base sui nuovi nemici, prima che l'anime cominci a riprodurre fedelmente le pagine di questo nuovo arco narrativo.

Abbiamo visto come nella puntata 141 Boruto e Mitsuki per proteggere un certo Kokuri, un tempo membro dei stessi Banditi Mujina che poi ha tradito, si infiltrano in una prigione shinobi "Il Castello Hozuki", fingendosi prigionieri. Il loro compito è quello di osservare la situazione dall'interno e scoprire chi vuole attentare alla vita della persona che devono proteggere, mentre Sarada entra fingendosi una reporter.

Durante la missione, però, Kokuri viene attaccato, perciò il video anteprima dell'episodio 142, dal titolo "Prova di Volontà", che potete visionare in calce all'articolo, vede Boruto e Mitsuki che escogitano un piano per fare in modo che Kokuri non rimanga mai da solo e al tempo stesso per far si che loro possano controllare tutti i prigionieri in una volta sola. Per farlo provano ad attirare l'attenzione su di loro, adunando tutti i prigionieri in un unica zona, questo, ovviamente, con conseguenze che sono tutte da scoprire.

E voi avete visto il primo episodio del nuovo arco? Cosa ne pensate? Aspettate con grande attesa il prossimo? Fatecelo sapere nei commenti