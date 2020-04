Dragon Ball Super: prime immagini per il capitolo 59

Lo scorso numero di Dragon Ball Super è terminato proprio sul più bello, lasciando i fan con il fiato sospeso. A stuzzicare la sete di conoscenza degli appassionati sono trapelate in loro soccorso le prime bozze del capitolo 59 che promettono risvolti incredibili. Guardiamoli insieme!

La battaglia finale è ormai cominciata, Goku è arrivato sul campo di battaglia sfoderando immediatamente l'Ultra Istinto Omen, tecnica che è riuscito ad apprendere grazie all'addestramento con Merus. Ad ogni modo, sta diventando un'abitudine quella del sito ufficiale di rilasciare qualche giorno prima dell'uscita del capitolo le bozze provvisorie realizzate dal sensei Toyotaro. Ma a proposito dell'autore, conoscevate il segreto dietro il design di Molo?

Le bozze in questione, allegate in calce alla notizia, provengono proprio dal capitolo 59 intitolato "Attivato! Ultra Istinto Omen!". Nelle tavole trapelate, dunque, ha finalmente inizio la battaglia tra Goku e Molo, sotto lo stupore generale dinnanzi al micidiale potere del saiyan ora che è riuscito a far sua la straordinaria tecnica divina, in grado di sferrare colpi talmente veloci da essere impercettibili. L'esito dello scontro, tuttavia, resta comunque in sospeso in quanto lo stregone, solo parzialmente sconvolto, sembra avere ancora degli assi nella propria manica da svelare.

E voi, invece, che esito vi aspettate per questo scontro? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.