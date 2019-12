Prime critiche per My Hero Academia 4, fan spazientiti per la qualità delle animazioni

Sono passate 24 ore dalla messa in onda dell'dell'episodio 11 di My Hero Academia e dopo un primo tempo di applausi e lusinghe ai ragazzi di Studio Bones, sono spuntate le prime polemiche. Ma quale sarebbe stato esattamente il problema del tanto atteso scontro tra Overhaul e Lemillion?

Secondo molti utenti, una delle battaglie più emozionanti dell'intero manga sarebbe stata ridotta a nient'altro che un semplice slideshow. Come potete vedere in calce infatti, diversi fan lamentano una mancanza di profondità, transizioni troppo veloci, animazioni a tratti legnose e classici problemi legati alla censura.

Secondo altri invece, Studio Bones si sarebbe affidato più del dovuto alla tecnica del panning, che nel campo delle animazioni prevede il disegno di una Key Animation e lo spostamento della telecamera per dare un'impressione di dinamicità, utile per risparmiare sulla creazione di tutti i frame di intermezzo.

Le critiche in realtà non hanno attaccato pesantemente il lavoro dello studio di animazione, ma secondo molti la scelta di voler lavorare in contemporanea sulla serie e sul film avrebbe richiesto dei sacrifici. In basso potete dare un'occhiata ad alcune reazioni social.

E voi cosa ne pensate? Avete riscontrato anche voi questi problemi? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste sapere qualcosa di più sull'episodio invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di My Hero Academia 4x11.