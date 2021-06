Prime Day 2021: ecco le offerte di Amazon a tema anime

L'edizione di quest'anno degli Amazon Prime Day è finalmente cominciata con due giornate, quella di oggi e domani, all'insegna di offerte da sfruttare per gli acquisti estivi e non. A tal proposito, ecco un paio di sconti per recuperare alcuni cofanetti a tema anime a prezzo ridotto.

Ci sono già ottime offerte per i Prime Day, alcune delle quali che vi abbiamo segnalato e continuiamo a riportare tra le nostre pagine. Qualora ve ne siate perse qualcuna, vi riandiamo alle migliori offerte segnalate attualmente per PS4, PS5, Xbox e Switch a cui vi suggeriamo di dare un'occhiata all'usato di Cyberpunk 2077 al prezzo più basso di sempre. Per quanto riguarda il mercato anime, Amazon non si è fatta mancare qualche riduzione di prezzo per alcuni cofanetti che qui vi riportiamo:

