Prime doppiatrici per Burn the Witch: svelate le voci di Noel e Ninnie

Come c'era da aspettarsi, la Shueisha e Weekly Shonen Jump avevano in serbo diverse bombe riguardanti i mondi creati da Tite Kubo. Insieme al mangaka, infatti, la rivista darà il via alla pubblicazione di Burn the Witch a partire dalla prossima estate. Tuttavia per il progetto è previsto anche un anime che arriverà sempre quest'anno.

Su Weekly Shonen Jump, del quale alcune pagine sono già state leakate portando in dote alcune informazioni, è stato infatti rivelato che in autunno vedremo Burn the Witch animato. Non si sa ancora se il progetto sarà di lunga durata, quindi con un anime che andrà in onda diverse settimane, oppure se sarà un semplice OAV basato magari sul capitolo autoconclusivo di Tite Kubo del 2018.

Ciò che però è emerso negli ultimi minuti è che i ruoli per le due protagoniste Noel Niihashi e Ninnie Spangle sono già stati assegnati. Noel sarà doppiata da Yuina Yamada mentre Ninnie da Asami Tano. In calce potete vedere la prima immagine con le due ragazze e un riassunto delle esperienze delle doppiatrici, insieme a un elenco di opere di cui si è occupato lo Studio Colorido in passato.

Il capitolo autoconclusivo di Burn the Witch è ambientato a Londra e nella "Londra inversa", un luogo dove operano le due protagoniste Noel e Ninnie insieme al loro misterioso gruppo.