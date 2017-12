Prime, Esilaranti Immagini del 15° Volume di One-Punch Man! Un numero davvero particolare

Il 15° volume del manga di One-Punch Man , serie creata dae illustrata da, uscirà oggi in territorio nipponico. I due autori tuttavia, già da ieri, avevano tra le loro mani una copia del nuovo volume e hanno subito postato delle foto, rivelando una divertente trovata pensata per la sovraccoperta del nuovo albetto.

Che il nuovo volume di One-Punch Man si candidasse ad essere il più particolare tra quelli usciti fino ad ora, lo si poteva già dedurre dalla divertente copertina pensata da Murata e ONE. Ma i due artisti sono voluti andare oltre, creando una sovraccoperta davvero meta-fumettistica e tridimensionale.

Andando a sbirciare la piega che avvolge la quarta di copertina dell'albo, si nota che sopra di essa è stata disegnata la porta di un bagno al cui interno si trova Sonic, il Ninja dalle sembianza femminili. Sollevando la piega che funge da porta infatti, si vedrà l'antieroe seduto sul WC intento a sbrigare le sue cose, in notevole imbarazzo.

Murata ci fa notare come, ritagliando la parte della sovraccoperta che contiene il disegno, si possa creare una divertente scenetta tridimensionale da appendere dove più ci piace. Davvero una pensata particolare per il 15° volume di One-Punch Man, voluta anche per festeggiare il traguardo di 14 Milioni di copie stampate in tutto il mondo.

In calce alla notizia potete trovare le immagini del volume postate dall'illustratore della serie Yusuke Murata.