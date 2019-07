Prime immagini di anteprima di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba episodio 15

In Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba abbiamo fatto la conoscenza di due nuovi personaggi: Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Il duo si è unito a quello che già era il duo di protagonisti formato da Tanjiro e sua sorella Nezuko. A testimoniare ciò, il gruppo di protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è già mostrato in alcuni poster.

Adesso, questi quattro devono dirigersi verso una nuova missione che li vedrà affrontare un gruppo di demoni completamente inedito in una delle saghe più cruente e sanguinarie mostrate finora in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La produzione dell'anime di Ufotable, tramite l'account Kimetsu_off, ha mostrato le prime immagini di anteprima provenienti dall'episodio 15.

Dopo i vari video promozionali, vediamo alcuni screen tratti dal prossimo episodio, che ci mostrano il quartetto di protagonisti che lascia la casa del glicine per dirigersi verso il monte Yatagumo. Proprio in uno dei quattro caption tratti dall'episodio, ci sono Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Nezuko (nella scatola) che osservano la montagna.

Cosa succederà ai protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nel prossimo arco narrativo? L'episodio 15 arriverà sabato 13 luglio alle ore 20:00 su VVVVid con sottotitoli in italiano.