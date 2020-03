Prime immagini per Shojoji, il nuovo nemico di Boruto: Naruto Next Generations

Dopo un'attesa lunga tre anni, i fan di Boruto: Naruto Next Generations possono dire addio, almeno temporaneamente, ai filler dell'anime. Già, perché l'arco dei Banditi Mujina prosegue con una nuova fase che adatterà la storia narrata nel manga di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto. Archiviata la faccenda Kokuri, Boruto presenta il nuovo cattivo.

Come sapranno i lettori del manga di Boruto: Naruto Next Generations, il prossimo arco narrativo si concentrerà in particolare su due figure: Tento Madoka, figlio del signore feudale del Paese del Fuoco, e Shojoji, capo dei Banditi Mujina che Boruto e i suoi compagni hanno affrontato in parte nel corso degli ultimi episodi.

Nei giorni scorsi su Weekly Shonen Jump è apparso il primo character design di questi personaggi che sono in procinto di fare la propria comparsa nell'anime di Boruto: Naruto Next Generations. Quest'oggi grazie al tweet di Boruto4life possiamo dare un'occhiata più accurata a Shojoji, il cattivo della storia. Shojoji è un uomo di grossa stazza vestito con abiti che richiamano alla sua natura criminale. L'uomo ha capelli verdi diradati e dei baffi che si uniscono alla barba e alle basette.

Il criminale ha già messo in mostra la sua brutale abilità in Boruto: Naruto Next Generations anche se solo nell'ombra. Siete pronti ad assistere a uno dei primi scontri narrati nel manga?