Prime immagini e spoiler dal capitolo 265 di My Hero Academia: la battaglia prosegue

La lotta tra buoni e cattivi continua ad andare avanti in My Hero Academia, cambiando spesso il fronte da cui vengono narrati gli scontri. Infatti, gli eroi professionisti hanno preparato un attacco mastodontico in più aree e di conseguenza i protagonisti sono suddivisi in vari plotoni.

Hawks ha intrappolato Twice che però reagisce malamente al tradimento di colui che riteneva un amico. Intanto, Dabi saliva velocemente le scale del quartier generale del Fronte di Liberazione del Paranormale, conscio che il compagno è in pericolo. Da questo punto riprende il capitolo 265 di My Hero Academia di cui potete trovare alcune immagini nel tweet in calce alla notizia.

All'esterno la lotta a tutto campo continua mettendo in scena anche Tamaki Amajiki, lo studente che fa parte dei Big Three e che sta utilizzando il corpo di un toro o di un bufalo, insieme al suo mentore Fatgum. Il duo combatte i villain e si fa strada a un ingresso sotterraneo e si rivede anche Tokoyami. Lo studente della 1-A entra nella galleria oscura e si ritrova davanti nientedimeno che con Redestro, che affronterà in quel cunicolo utilizzando il Black Ankh. Rikiya Yotsubashi fa uso del suo potere Stress ma Tokoyami vince facilmente dato che le protesi del nemico non riescono a sorreggere la forza generata dal quirk. Il corpo di Yotsubashi viene scaraventato nei sotterranei, fino ad arrivare nella sala dove erano ammassate le forze nemiche.

All'interno, la scena torna a concentrarsi su Hawks e Twice. L'eroe alato sconfigge facilmente un clone di Twice ma all'improvviso le fiamme avviluppano l'eroe. Dabi è arrivato alle spalle e ora che Hawks è a terra, lo si vede calpestarlo. My Hero Academia capitolo 265 sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica alle ore 17:00.