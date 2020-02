Nelle prime immagini spoiler del capitolo 43 Boruto si 'risveglia'?

Al contrario dell'adattamento animato, il manga di Boruto: Naruto Next Generations non perde occasione di manifestare con forza i propri colpi di scena, accentuando con eccentrica epicità i momenti clou. E non è un caso se i primi spoiler del capitolo 43 hanno fatto sobbalzare i fan dalla sedia.

L'esito dell'attacco combinato contro Boro non ha messo al tappeto l'avversario, che a causa dei poteri di rigenerazione sembra essersi trasformato in una creatura ancor più mostruosa. L'evento più sconvolgente della battaglia, tuttavia, rivolge le proprie attenzioni su Boruto che pare aver perso il controllo e scatenato il proprio micidiale potere contro l'avversario.

Dalle immagini allegate in calce alla notizia, infatti, qualcosa è accaduto al protagonista che oltre ad aver risvegliato il jougan sembra inoltre aver evoluto ulteriormente il karma sul braccio destro. Con estrema potenza, Boruto si fionda contro Boro lanciandogli un Rasengan che esplode in una mastodontica sfera di energia. Nelle ultime pagine disponibili, Momoshiki si confronta con Jigen e il capitolo si conclude con la seguente frase:

"Amado era a conoscenza delle intenzioni di KK, ed è proprio per questo che non l'ha fermato."

A quanto pare, nel prossimo numero, previsto all'uscita il prossimo 20 marzo, un confronto interno all'Organizzazione Kara vedrà la resa dei conti tra Jigen e KK? E voi, invece, cosa ne pensate del potere di Boruto? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.