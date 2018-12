Prime immagini spoiler dell'episodio 84 di Boruto: Naruto Next Generations

Andiamo a vedere le prime anticipazioni visive della puntata numero 84 di Boruto: Naruto Next Generations, in cui, a quanto sembra, rivedremo tutti i protagonisti della saga in corso, ognuno impegnato nella sua sfida personale per raggiungere i propri obbiettivi.

Con lo scontro tra i ninja del Villaggio della Roccia e i nostri genin della Foglia che si fa sempre più incalzante, ci apprestiamo ad assistere domani domenica 2 dicembre all'episodio numero 84 della serie di Boruto: Naruto Next Generations, in streaming su simulcast su Crunchyroll. E con la puntata che si avvicina, trapelano online anche le prime immagini spoiler, che ci offrono una panoramica su quello che ci attende.

Come potete vedere nei post Twitter di Boruto Explorer, l'episodio si annuncia ricco di cambi di fronte, da quello che concerne Mitsuki e i combattenti del Villaggio della Roccia a quello che segue Boruto e Oonoki, che il giovane protagonista porta sulla schiena mentre va alla ricerca di un modo per scappare dalla barriera in cui è stato sfortunatamente rinchiuso.

Riportiamo di seguito la sinossi dell'episodio in questione, che si intitolerà: "I pensieri di Oonoki, i pensieri di Kuu", diffusa la scorsa settimana dallo Weekly Shonen Jump:

"Trova il Cuore di Pietra! Ognuno dei compagni, sperati l'uno dall'altro, si dirigerà verso il luogo d'incontro in cui li aspetta Inojin...! Boruto è stato intrappolato all'interno di una barriera in un campo d'addestramento!

Dopo essere caduti vittima di un attacco da parte di Kuu, Boruto e i suoi compagni vengono separati l'uno dall'altro. Ciascuno di essi ha come obiettivo il raggiungimento del punto d'incontro presso cui li aspetta Inojin, ma Boruto perde totalmente l'orientamento e si smarrisce all'interno dei terreni di addestramento del Villaggio della Roccia, che è stato cinto da una barriera.

Per scappare dalla trappola ha bisogno di un Cuore di Pietra. Sembra che si tratti, tuttavia, di qualcosa che può essere trovato una sola volta nella vita!"