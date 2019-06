Prime immagini spoiler di Dragon Ball Super capitolo 49: torna Kid Bu?

Tra poche ore potremo leggere ufficialmente il capitolo 49 di Dragon Ball Super, ma intanto spuntano in rete le prime tavole tratte dalle nuove pagine del manga di Toyotaro e Akira Toriyama. Approfondiamo meglio dopo il salto, visto che si prospetta un capitolo a dir poco scoppiettante.

La prima immagine che salta all'occhio, per forza di cose, è quella in cui compare niente meno che Kid Bu, la versione malvagia originaria del demone rosa prima che assorbisse il Dai Kaioshin. Difficile, però, pensare che il villain torni davvero nel presente: la tavola, a nostro parere, si riferisce a una scena passata, e più precisamente alla battaglia tra Son Goku e Kid Bu nei capitoli finali del manga di Dragon Ball.

Lo capiamo da alcuni riferimenti espliciti all'opera classica di Toriyama, come le vesti strappate di Goku e la sfera Genkidama. L'elemento interessante, però, è rappresentato dalla presenza del Dai Kaioshin durante quella battaglia: che si tratti di una manifestazione spirituale della divinità, che assistette allo scontro attraverso gli occhi del Bu grasso? Una cosa è certa: è possibile che una simile connessione voglia in qualche modo introdurre la genesi di Ub...

Le altre immagini, invece, ci mostrano che Goku e Vegeta (tornati in forma di Super Saiyan Blue) combattono spalla a spalla con il Kaioshin per sconfiggere un Moro sempre più potente, che sembra essere sull'orlo di prosciugare completamente l'energia vitale dal pianeta Namek. Come si concluderà questo avvincente arco narrativo? Intanto, aspettiamo la release ufficiale di Dragon Ball Super 49.