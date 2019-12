Ecco le prime impressioni dalla premiere di My Hero Academia: Heroes Rising

Ormai se ne parla da un bel po' di tempo. Nel corso dei mesi sono state rilasciate moltissime nuove informazioni, ma adesso che dicembre è giunto, il momento tanto atteso è ormai arrivato. Il 20 è praticamente alle porte e il Giappone scalpita letteralmente nell'attesa che il nuovo lungometraggio di My Hero Academia esca nelle sale.

My Hero Academia: Heroes Rising come detto sopra, ancora non è uscito ufficialmente nei cinema, però alcuni fortunati hanno potuto partecipare a una anteprima speciale. Ovviamente una volta usciti non hanno perso tempo, sommergendo il web con feedback e pareri, se non tutti, quasi positivi. Sembrerebbe proprio che il movie abbia centrato l'obbiettivo riuscendo a colpire i cuori degli appassionati. Tali notizie, ovviamente, non hanno fatto altro che aumentare l'hype per uno dei film d'animazione più attesi di quest'anno, dopo il già uscito One Piece: Stampede.

In un articolo precedente vi avevamo detto di come sia molto probabile che gli avvenimenti narrati nel film di My Hero Academia non siano legati all'arco narrativo attualmente trattato nell'anime, ma bensì collegato al manga, quindi mesi dopo la saga di Overhaul e di Eri. Questa è stata una cosa parzialmente confermata dalle parole di alcuni fan che aitaikimochi ha condiviso su Twitter. Una di queste dice:

«Ho visto la premiere del film e, onestamente, mi ha fatto pensare: "È questa la fine della serie?". È una storia davvero sorprendente. Ma nel caso abbiate visto solo l'anime, rimarrete fregati.»

Proprio le ultime parole chiudono il cerchio intorno alle voci che si erano susseguite in merito al fatto che, per cogliere a pieno ogni riferimento presente nel film, bisogna aver letto il manga o quantomeno conoscerne gli avvenimenti. Senza contare che è l'unico modo per evitare fastidiosi spoiler.

I fan che hanno potuto prendere parte alla premiere hanno anche detto che le sorprese maggiori vengono date da alcuni personaggi in particolare. In più, lo stesso aitaikimochi, pur non rivelando veri e propri spoiler, ha confermato che molti appassionati hanno definito Hawks "fantastico" e questo non fa altro che confermare quanto aveva affermato lo stesso Horikoshi sulla presenza del Pro Hero in questione. È stato anche detto che, nella pellicola, viene dato il giusto spazio a tutti gli alunni della Classe 1-A per brillare. Come ciliegina sulla torta è opinione di molti che il finale strapperà qualche lacrima ai veri fan della serie.

Siete curiosi di vedere questo nuovo film? Cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nei commenti.