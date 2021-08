Prime Video, 5 anime shonen da guardare subito in streaming su Amazon

Amazon Prime Video è una realtà con grosse risorse economiche e finanziarie che in breve tempo hanno permesso al portale di streaming on-demand di sfidare i colossi del settore e di piazzarsi ai vertici del mercato. Ovviamente il colosso ha iniziato a spingere su più fronti con un occhio di riguardo anche all'animazione giapponese.

Il palinsesto di Prime Video cresce di giorno in giorno con titoli dai più svariati generi e indirizzati a qualsiasi fascia d'età. E a proposito del target shonen, uno dei più popolari in Giappone, ecco quali sono secondo noi 5 anime imperdibili e da aggiungere subito alla vostra lista personale.

Su tutti, non possiamo che consigliare Bleach, l'adattamento anime del manga di Tite Kubo che finalmente sta arrivando in Italia con nuovi episodi mensilmente grazie a Dynit. Sempre dalla rivista Weekly Shonen Jump non possiamo che consigliarvi Demon Slayer, il fenomeno del momento che tornerà entro la fine dell'anno con la seconda stagione. Rientra nel target anche un piccolo must dell'animazione giapponese, Eureka Seven che è arrivato in Italia la prima volta ormai oltre 10 anni fa.

Due titoli imperdibili sono inoltre Vinland Saga, anime tra l'altro curato dallo studio Wit, lo stesso dietro le prime tre stagioni de L'Attacco dei Giganti, e la saga di Fate/Stay Night con Unlimited Blade Works disponibile nel catalogo, uno spettacolo per gli amanti del fantasy e dei combattimenti spettacolari.

E voi, invece, avete già visto tutti questi titoli? Quali sono secondo voi 5 anime shonen imperdibili? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.