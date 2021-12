Prime Video: ecco gli anime in scadenza il 31 dicembre e l'1 gennaio

Su Amazon Prime Video è disponibile un'ampissima selezione di anime. La piattaforma streaming del colosso americano del commercio online continua ad aggiungere contenuti, tra serie tv, film, anime e anche partite di calcio in streaming. Purtroppo a volte qualcosa viene anche rimosso, e con l'arrivo del nuovo anno molti anime ci saluteranno.

Tra il 31 dicembre e l'1 gennaio saranno infatti diversi gli anime che verranno rimossi dal catalogo di Amazon Prime Video. Come riportato nel post di Facebook da L'Anima dell'Animazione, ecco la lista completa degli esclusi:

A Silent Voice

Berserk

CardCaptor Sakura - Il Film

Daitarn 3

Daltanious

Drifters

Ghost in The Shell (1° film)

Gigi la Trottola

Goblin Slayer

Haikyuu (stagioni 2-3-4)

Hello World

Hellsing

Hellsing Ultimate

High School of the Dead

Holly e Benji (film)

Jin-Roh - Uomini e Lupi

Judo Boy

Ken il Guerriero

Lamù (serie e film)

Maquia

My Santa

Nadia - Il Mistero della Pietra Azzurra

Occhi di Gatto

Paranoia Agent

Sengoku Basara

Toradora

Venus Wars

Yattaman

Non è detto che in futuro alcuni di questi anime non possano tornare nel catalogo di Amazon Prime Video. Sempre secondo il post di L'Anima dell'Animazione, Lamù e Yattaman saranno di ritorno a breve sulla piattaforma streaming, e chissà che non possano essere accompagnati da altri anime.

Avete visto qualche contenuto anime sulla piattaforma streaming di Amazon? Ecco 5 anime shonen da guardare su Prime Video, oltre a Il Giardino delle Parole, film di Makoto Shinkai.